Sáng ngày 20-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Hoài Nam (SN 1996; ngụ TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) về tội "Trộm cắp tài sản".

Lê Hoài Nam

Cán bộ đang ghi lời khai của bị can Nam

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, để có tiền chơi game và tiêu xài cá nhân, Nam rủ Lâm Tuấn Vũ (SN 1999; ngụ TP Châu Đốc) đi tìm tài sản lấy trộm. Khoảng 0 giờ 5 phút ngày 10-5, Nam điều khiển xe máy chở Vũ đến khu vực xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang thì phát hiện vợ chồng bà Dương Thị Kim D. (SN 1986) đang ngủ trong một cái trại phía trong hàng rào.

Kêu Vũ đứng bên ngoài cảnh giới, Nam leo rào vào trong rồi dùng dao lam rạch mùng, lấy trộm điện thoại di động của bà D. rồi cùng Vũ tẩu thoát. Trên đường đi, cả 2 bị Công an xã Phú Hiệp bắt giữ.

Khi về đến cơ quan công an, lợi dụng sơ hở nên Nam và Vũ đã bỏ trốn. Mười ngày sau, Vũ ra đầu thú. Ngày 4-7, Nam bị Công an huyện Phú Tân phát hiện, bắt giữ.

Nhiều năm trước đây, ở miền Tây liên tục xuất hiện nạn trộm dùng dao lam rạch mùng của người dân đang ngủ để trộm cắp tài sản, khiến dư luận bất an.