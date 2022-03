Ngày 5-3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An, cho biết đang tạm giữ Nguyễn Chí Tuấn (SN 1994), trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh để điều tra về tội giết người.



Nghi phạm đâm chết người Nguyễn Chí Tuấn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, theo thông tin ban đầu vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 3-3, tại bãi rác ở xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An do mâu thuẫn trong lúc nhặt rác, Nguyễn Chí Tuấn đã bất ngờ dùng kéo đâm vào cổ anh Hồ Sỹ T. (SN 1984), trú tại xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An. Hậu quả khiến anh T. tử vong.

Sau khi gây án đâm chết người nhặt rác, Nguyễn Chí Tuấn đã bỏ trốn lên khu vực rừng cây gần bãi rác.

Nhận được tin báo về vụ đâm chết người, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã huy động lực lượng phối hợp Công an TP Vinh, Công an huyện Nghi Lộc cùng các đơn vị liên quan truy bắt Nguyễn Chí Tuấn. Đến 18 giờ cùng ngày, cơ quan Công an đã bắt giữ Nguyễn Chí Tuấn, thu giữ một chiếc kéo là hung khí được đối tượng sử dụng để gây án.

Hiện, cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý Nguyễn Chí Tuấn theo quy định của pháp luật.