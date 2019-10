Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tạm giữ Lê Viết Thiện (SN 1987, quê Đăk Nông) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, ngày 6-10, Công ty Quốc Anh Huy (đường Lê Quý Đôn, quận 3) phát hiện có kẻ đột nhập lầu 3 của công ty. Kiểm tra sơ bộ, nhân viên công ty phát hiện kẻ gian đã đục két sắt trộm số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Qua camera, công an nhận định kẻ đột nhập công ty rất có thể là người rất rành giờ giấc làm việc cũng như quy luật sinh hoạt của những người trong công ty.

Lê Viết Thiện cùng tang vật vụ án

Qua sàng lọc, Công an quận 3 và các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM đã liên lạc với Lê Viết Thiện nhưng điện thoại không liên lạc được. Các trinh sát đến nơi trọ của Thiện thì nam thanh niên đã rời khỏi nhà từ sáng 6-10.

Ngày 10-10, các trinh sát Công an quận 3 và Công an TP HCM phát hiện Thiện ở huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông nên đưa về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, Thiện khai đã đột nhập, đục két sắt trộm tiền.

Thiện khai từng là tài xế của Công ty Quốc Anh Huy. Sau khi nghỉ việc, Thiện nảy sinh ý định trộm tiền công ty.

Sau khi đục két sắt thành công, Thiện đã mang toàn bộ số tiền về nhà trọ bạn gái trên đường Dương Quảng Hàm (quận Gò Vấp) cất 2 tỉ, riêng 1,5 tỉ còn lại Thiện dùng để trang trải cuộc sống.