Sáng 27-11, TAND huyện Bến Lức, tỉnh Long An đưa vụ án "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" ra xét xử. Bị cáo duy nhất trong vụ án này là Phạm Thành Hiếu (SN 1987, ngụ ấp 1B, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An).

8 giờ sáng, bị cáo Hiếu đã được đưa đến tòa. Nhiều công an có mặt bảo vệ phiên tòa. Rất đông các bị hại và người có nghĩa vụ liên quan cũng đã có mặt. Tòa đang kiểm tra tư cách những người tham dự phiên tòa.



Bị cáo Phạm Thành Hiếu được công an bảo vệ nghiêm ngặt

Theo cáo trạng, trưa 2-1, sau khi có uống rượu đến khoảng 14 giờ 30 phút, Hiếu lái xe container ở công ty tư nhân đóng trên địa bàn xã Thạnh Đức (huyện Bến Lức, Long An) để đi cảng Cái Lái (quận 2, TP HCM) giao hàng. Lúc 15 giờ 30 phút, khi chạy đến khu vực Ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức), chiếc container của Hiếu tông thẳng vào hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ.

Sau khi gây tai nạn, Hiếu rời khỏi xe và bỏ trốn đến 22 giờ cùng ngày, Hiếu được người thân đưa đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An đầu thú. Kết quả xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Hiếu là 59 mg/100ml máu. Trong máu của Hiếu cũng dương tính chất Morphine.

Clip

Hậu quả vụ tai nạn giao thông trên làm 4 người chết và 25 người bị thương, làm hư hỏng 21 xe máy các loại, tổng giá trị thiệt hại tài sản được xác định trên 200 triệu đồng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, chủ doanh nghiệp của Hiếu bồi thường dân sự cho các nạn nhân bị thương tích và đại diện gia đình nạn nhân tử vong với tổng số tiền trên 1,8 tỉ đồng.