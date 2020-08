Nguyên nhân của việc tạm đình chỉ điều tra hình sự vụ án, theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương là do căn cứ vào kết quả điều tra vụ án, nay nhận thấy đã hết thời hạn điều tra vụ án nhưng chưa xác định được bị can.



Trước đó, bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn khởi kiện đến TAND tỉnh Bình Dương đề nghị hủy bỏ các quyết định bãi nhiệm và khôi phục quyền quản trị, điều hành tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Bà Thảo cho rằng ông Nguyễn Duy Phước (Trưởng phòng Pháp lý Tập đoàn Trung Nguyên) có dấu hiệu sử dụng tài liệu giả, khi nộp cho tòa 2 tài liệu là "Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên" và "Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên" với nội dung thống nhất ủy quyền cho ông Vũ đại diện phần vốn góp của Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Thông báo của Công an tỉnh Bình Dương về tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự "làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.

Cụ thể, bà Thảo chỉ ra biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của tập đoàn không ghi ngày, chỉ đề tháng 12-2011. Theo bà Thảo, những tài liệu này bị "cắt ghép" nhưng được Tập đoàn Trung Nguyên sử dụng để cung cấp cho TAND tỉnh Bình Dương, nhằm chứng minh ông Đặng Lê Nguyên Vũ đại diện toàn bộ vốn góp của Trung Nguyên. Mục đích của việc làm này nhằm tước đoạt quyền sở hữu và quyền quản lý của bà tại Tập đoàn.

Từ đơn tố cáo của bà Thảo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án để làm rõ hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên.