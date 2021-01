Ngày 26-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng, khám xét nơi ở đối với Lã Văn Trọng (34 tuổi, ngụ huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam - hiện trú tại phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.



Theo hồ sơ điều tra, Lã Văn Trọng là nhân viên hợp đồng lao động tại Công ty CP Tổng Công ty Nông nghiệp Quảng Bình, được giao nhiệm vụ kinh doanh bán hàng tại khu vực Tây Nguyên.

Từ năm 2017 đến 2018, Lã Văn Trọng đã thu tiền của 6 đại lý bán hàng tại khu vực Tây Nguyên hơn 1,1 tỉ đồng nhưng không chuyển nộp về công ty. Báo cáo là các đại lý này chưa thanh toán tiền, Lã Văn Trọng đã có hành vi gian dối, chiếm đoạt số tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.

Sau khi thực hiện các thủ tục tố tụng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Bình đã di lý đối tượng về Trại Tạm giam Công an tỉnh để phục vụ công tác điều tra.