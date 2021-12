Ngày 7-12, Công an Sóc Trăng cho biết khởi tố, bắt tạm giam 14 đối tượng về hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Liên quan vụ án, một nữ bị can bị khởi tố nhưng được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ.

Một trong những tang vật phục vụ cho việc đánh bạc qua mạng được công an thu giữ

Đường dây đánh bạc này hoạt động khoảng nửa năm, trước khi xảy ra dịch Covid-19 lần thứ 4 nhưng sau đó tạm ngưng. Cuối tháng 10, các công ty xổ số kiến thiết mở thưởng trở lại cũng là lúc đường dây đánh bạc hoạt động tiếp. Dữ liệu được cơ quan điều tra khôi phục cho thấy các nghi can đã giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, chiều 26-11, Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định phá án nên 2 mũi trinh sát cùng lúc ập vào nhà Nguyễn Quốc Thái (32 tuổi; ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và Từ Phi Hải (34 tuổi; ngụ phường 3, TP Sóc Trăng). Lúc này, Thái đang ở tại địa chỉ tạm trú trong hẻm 145, đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP Sóc Trăng; còn Hải trú tại số 757/32, quốc lộ 1, phường 2, TP Sóc Trăng.

Tại 2 điểm khám xét, trinh sát phát hiện Hải và Thái có hành vi sử dụng phương tiện kỹ thuật kết nối với Internet để tiếp nhận thông tin đặt cược số lô, số đề. Hình thức đánh bạc của 2 đối tượng này là cá cược ăn thua bằng tiền, dựa vào kết quả xổ số kiến thiết của các tỉnh, thành trên toàn quốc.

Từ lời khai của Hải và Thái, trong đêm 26 đến rạng sáng 27-11, lực lượng chức năng khám xét hơn 10 địa điểm và bắt thêm 18 đối tượng. Trong đó, đối tượng cầm đầu được xác định xác định là Nguyễn Thanh Nhàn (41 tuổi; ngụ TP Sóc Trăng).

Các chân rết tại Sóc Trăng được cơ quan điều tra xác định là gom phơi đề của những người đánh bạc nhỏ lẻ để chuyển cho đại lý cấp trên. Nhàn và các đối tượng tổng hợp để chuyển đến nhà cái tại Cần Thơ, TP HCM hoặc giữ lại một phần để tự làm thầu.

Tang vật cơ quan điều tra tạm giữ từ 20 đối tượng trên 1,3 tỉ đồng, 26.400 USD và 50 điện thoại, laptop, máy tính để bàn…