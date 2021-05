Ngày 20-5, VKSND tỉnh Bình Định đã phê chuẩn các quyết định của cơ quan CSĐT cùng cấp về việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 16 đối tượng do hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Những cô gái liên quan đến chuyên án ma túy tại khách sạn Valas. Ảnh Trị Bình

Đây là các đối tượng liên quan chuyên án ma túy lớn nhất từ trước đến nay ở tỉnh Bình Định vừa được các cơ quan chức năng triệt phá. Trong đó, Võ Lê Minh (31 tuổi; ngụ đường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) là chủ khách sạn Valas ở phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn – nơi phát hiện nhiều đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy .

Trước đó, rạng sáng 9-5, sau một thời gian theo dõi, PC04 Công an tỉnh Bình Định đã phối hợp với Công an TP Quy Nhơn cùng lúc kiểm tra tại 2 nhà trọ, 1 chung cư và khách sạn Valas trên địa bàn TP Quy Nhơn. Công an đã phát hiện hàng chục đối tượng, trong đó có 15 phụ nữ, liên quan 4 ổ nhóm tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

Những thanh niên bị bắt quả tang chơi ma túy tại khách sạn Valas. Ảnh: Trị Bình

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 260g Ketamine, hơn 591g MDMA và 61 viên đạn cao su. Đây là số tang vật nhiều nhất mà lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Bình Định thu giữ được trong một vụ án ma túy từ trước đến nay ở địa phương này.