Chiều 22-10, Công an quận 8, TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Bông (SN 1966) và Thái Kim Yến (SN 1994, con ruột của bà Bông) về hành vi "Chống người thi hành công vụ". Cả 2 người này cùng ngụ quận Bình Thạnh, TP HCM.



Hình ảnh mẹ con bà Bông gây rối tại trụ sở UBND phường 6, quận 8

Trước đó, khoảng 14 giờ ngày 15-10, bà Bông và Yến đến trụ sở UBND phường 6, quận 8 yêu cầu được nhận tiền trợ cấp đợt 3 do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Qua rà soát, đại diện chính quyền phường giải thích bà Bông không thuộc đối tượng được nhận tiền trợ cấp theo quy định. Lúc này, cả 2 la hét, gây mất trật tự ở khu vực phát tiền trợ cấp.

Thấy vậy, cán bộ Nguyễn Thanh Bình (công tác tại Công an phường 6, quận 8) yêu cầu Bông và Yến không được gây rối. Bà Bông không chấp hành còn lao vào dùng tay kéo áo và nắm tóc cán bộ Bình. Cán bộ công an Nguyễn Thanh Mộng (công tác tại Công an phường 6) đang làm nhiệm vụ gần đó liền đến can ngăn thì bị Yến dùng tay đánh vào ngực.

Chưa dừng lại ở đó, anh Bình còn bị bà Bông dùng 2 tay kéo áo, nắm tóc, cào vào tay gây trầy xước da ở tay. Lực lượng công an đã khống chế đưa 2 mẹ con bà Bông và Yến về trụ sở làm việc.

Tại Công an phường 6, bà Bông và Yến tiếp tục la hét, không hợp tác làm việc với công an. Vụ việc đã được camera an ninh tại trụ sở UBND phường 6 và một số người dân ghi lại.