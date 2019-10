Ngày 2-10, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Minh Hoàng (SN 2004, ngụ quận 4) và Cao Nguyễn Hoài Phi Long (SN 2000) cùng về tội "Cướp giật tài sản".

Cả hai đều có giới tính nam nhưng ăn mặc trang phục như nữ nên nhiều người lầm tưởng là nữ giới. Tối 7-8, Long điều khiển xe gắn máy chở Hoàng đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7 để tìm tài sản lấy trộm.

Lúc này, bà Cho Hyo Jin (SN 1977, quốc tịch Hàn Quốc) đứng dưới lòng đường trước chung cư Mỹ Phát, phường Tân Phong quận 7, đang sử dụng điện thoại thì Hoàng nảy sinh ý định cướp giật tài sản.

Phạm tội lần thứ hai, nhân vật "Chị hiểu hông" bị tạm giam

Long chạy xe máy đến áp sát nạn nhân để Hoàng ngồi sau giật điện thoại rồi cả hai tăng ga bỏ chạy. Bị bảo vệ Khu đô thị Phú Mỹ Hưng truy đuổi, Hoàng ném điện thoại vừa cướp giật được vào bụi cây ven đường.

Long tiếp tục điều khiển xe chạy thêm một đoạn thì lực lượng bảo vệ đuổi kịp, khống chế bắt giữ, đưa cả hai về Công an phường Tân Phong, quận 7. Tại cơ quan điều tra, Long và Hoàng khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó không lâu, Hoàng gây xôn xao dư luận và nổi tiếng với câu nói "Chị hiểu hông". Theo Công an quận 2, tối 30-5, chị Đ. (ngụ quận 9, TP HCM) đến Trung tâm thương mại Estella (quận 2, TPHCM) uống cà phê với bạn.

Khi chị Đ. đang bế con thì Hoàng thấy chiếc túi hiệu Gucci trên ghế nên đi ngang "cầm nhầm". Chị Đ. phát hiện thì Hoàng liên tục chối, đồng thời nói chỉ nhặt giúp với câu nói luôn miệng "Chị hiểu hông".

Sau khi được đưa về trụ sở Công an quận 2 do Hoàng dưới 16 tuổi nên công an chỉ lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, chuyển cho công an địa phương nơi Hoàng đăng ký tạm trú để quản lý, giáo dục tại địa phương.