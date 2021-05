Ngày 15-5, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đang tạm giữ 18 đối tượng côn đồ để điều tra làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.



Nhóm thanh niên và phương tiện liên quan - Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút ngày 12-5, tại khu vực dốc cầu Quay, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, N.D.Q. (SN 2004, trú tại phường An Biên, Lê Chân, Hải Phòng) bị một nhóm khoảng 20 thanh, thiếu niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, che biển kiểm soát dùng chai thủy tinh ném vào người và di chuyển về hướng cầu Bính sang địa bàn huyện Thủy Nguyên.

Hậu quả, N.D.Q. bị thương ở vùng đầu, vai, phải cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp (Hải Phòng).

Công an quận Hồng Bàng đã khẩn trương vào cuộc, thu thập tài liệu, điều tra làm rõ vụ việc. Bằng phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận Hồng Bàng nhanh chóng xác minh 19 đối tượng liên quan trú tại địa bàn huyện Thủy Nguyên và quận Kiến An, TP Hải Phòng.

Tang vật thu giữ - Ảnh: Công an cung cấp.

Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng đã thu giữ 1 túi nylon có chứa 16 vỏ chai thủy tinh; 1 két nhựa chứa 22 vỏ chai thủy tinh; 1 két nhựa không có vỏ chai tại khu vực Nhà văn hóa thôn 1 Thủy Sơn; 7 xe máy đã tháo biển kiểm soát, đồng thời tạm giữ 18 đối tượng để điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hồng Bàng tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.