Ngày 2-9, Cơ quan CSĐT Công an quận 3 - TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự ông Lê Ngọc Hùng (SN 1974) và Lê Tuấn Anh (SN 2001, con ông Hùng, cùng ngụ quận 3, TP HCM) do có liên quan đến vụ chặt rớt cánh tay ông Nguyễn Hữu Sang (SN 1972, ngụ quận 10, TP HCM).

Công an quận 3 cho biết ông Hùng và Anh bị tạm giữ trong trường hợp tạm giữ khẩn cấp để điều tra chứ chưa ra lệnh bắt. Hiện Công an quận 3 vẫn đang truy bắt Phạm Phong Trung (SN 1982, Trung Anh), Phạm Phong Quang (SN 1984, tên gọi khác là Trung Em, em ruột Trung Anh), Vũ Thanh Long (SN 1984, tất cả ngụ quận 3).

Hiện trường vụ chặt tay người bán nước sâm

Đồng thời, các cơ quan chức năng quận 3 cũng kêu gọi những đối tượng trực tiếp và gián tiếp tham gia vụ chặt tay ông Sang ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Mọi hành vi chứa chấp, biết nhưng không tố giác tội phạm đều vi phạm pháp luật.

Công an quận 3 thông tin rằng nguyên nhân xảy ra vụ việc là do ông Sang mâu thuẫn với Phạm Phong Trung trong lúc mua bán nước sâm trước hẻm 162, Cao Thắng, phường 11, quận 10. Ông Sang khai với công an rằng chiều 28-8, Phạm Phong Trung chở vợ đến mua nước sâm của ông Sang.

Khi mua nước sâm, giữa ông Sang và Trung xảy ra xô xát, đánh nhau. Sau đó, Trung lấy xe máy chở vợ bỏ đi và ông Sang cũng lấy xe máy rời khỏi chỗ bán nước sâm.

Sau đó, Trung gọi điện cho em ruột là Phạm Phong Quang, Lê Tuấn Anh, Vũ Thanh Long cùng một đối tượng khác mang theo mã tấu đi tìm ông Sang để giải quyết mâu thuẫn.

Khi cả nhóm đang lưu thông trên đường thì phát hiện ông Sang lưu thông trước số nhà 82, Cao Thắng (quận 3) nên truy đuổi. Thấy ông Sang có dao, nhóm của Trung đã lao vào "giáp lá cà" và một đối tượng đã dùng mã tấu chém đứt lìa cánh tay trái ông Sang rồi tăng ga bỏ chạy.