Chiều ngày 19-9, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Phong (SN 1994, ngụ xóm 6, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) và Lê Văn Hoàng (SN 1992, ngụ xóm 16, xã Hải Đường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội "Cướp tài sản".



Hoàng và Phong là 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn vào lúc 16 giờ ngày 7-9, tại tiệm vàng của ông Bùi Đức Liên (xóm 14, xã Hải Tây, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).

Theo Công an Nam Định, vào thời gian trên, Hoàng và Phong bịt mặt, đeo găng tay đi xe máy xuất hiện trước tiệp vàng của ông Liên. Lúc này, đối tượng lái xe nổ máy ngồi chờ sẵn ngoài cửa, kẻ còn lại cầm búa đinh và bình xịt hơi cay xông vào hiệu vàng, xịt hơi cay vào mặt vợ chồng chủ quán rồi đập vỡ tủ kính, cướp đi 3,8 cây vàng (7 vòng cổ và 1 dây chuyền).

Gây án xong, 2 thanh niên lên xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định Phạm Văn Phong và Lê Văn Hoàng gây ra vụ cướp tiệm vàng và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng này khi đang lẩn trốn tại Thanh Hoá và TP HCM.

Được biết, tại thời điểm xảy ra vụ cướp, Phạm Văn Phong vừa mới ra tù được 9 ngày vì tội danh "Giết người".

Với thành tích xuất sắc trên, chiều ngày 19-9, Giám đốc Công an tỉnh Nam Đinh đã biểu dương khen thưởng tổ công tác tham gia phá án. Buổi tuyên dương này còn có 4 tập thể (trực thuộc công an tỉnh và công an các huyện, TP).