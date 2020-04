Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế ngày 21-4 đã bắt giữ đối tượng Trần Chót (SN 1964; ngụ xã Phú Gia, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế), nghi can trong vụ án hình sự vừa mới xảy ra vào tối 19-4.



Bị can làm nghề lái xe và có quan hệ tình cảm với chị Huỳnh T.M. (SN 1981; ngụ tại khu định cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP Huế) từ năm 2015.



Nghi can Trần Chót tại cơ quan công an

Tháng 3-2020, Chót vào TP HCM phỏng vấn đi nước ngoài thì bắt đầu nảy sinh nghi ngờ chị M. có tình cảm với anh Lê Văn Đ. (SN 1975; ngụ xã Quảng Phú, huyện Quảng Điền). Đầu tháng 4-2020, Chót xin số điện thoại của Đ. và thường nhắn tin, đe dọa người này phải bỏ chị M., nếu không sẽ bị giết.

Sau khi nhậu, hơn 21 giờ ngày 19-4, Chót lấy con dao xếp dài 20 cm rồi điều khiển xe máy BKS 75H1-009.97 đến gần nhà chị M. và ngồi chờ tại đây. Khoảng một giờ sau, thấy anh Đ. chở chị M. về đến nhà, Chót dùng dao đâm 1 nhát vào hông trái anh Đ. và nạn nhân bỏ chạy, sau đó quay lại chống trả thì bị đâm thêm nhiều nhát dẫn đến tử vong tại chỗ. Riêng chị M. bị Chót đâm 1 nhát vào hông và được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Sau khi gây án, Chót chạy về nhà một người cháu ở xã Phú Gia, huyện Phú Vang băng bó vết thương và ngủ lại thì bị lực lượng Công an bắt giữ. Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra xác định, anh Đ. tử vong do bị đâm thủng tâm thất trái. Tại cơ quan công an, Chót khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.