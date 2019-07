Lừa chiếm 98 tờ vé số và 2,7 triệu đồng của người đàn ông cụt tay

23/07/2019 15:50

Ngày 23-7, Công an huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) cho biết đã tiếp nhận tin báo vụ cướp giật tài sản do Công an xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc chuyển để tiếp tục điều tra.



Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 ngày 21-7, thấy ông Huỳnh Văn Lâm (SN 1953, ngụ xã Hòa Hội) bị cụt tay, đang mang giỏ xách bán vé số nên Nguyễn Văn Tú (SN 1987, ngụ xã Hòa Hiệp) nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của ông Lâm.

Tú nói với ông Lâm lên xe máy để Tú chở về nhà lấy tiền mua vé số giúp. Khi chở ông Lâm đến đoạn đường thuộc ấp Phú Vinh, xã Hòa Hiệp, Tú dừng xe nói ông Lâm đếm vé số xem được bao nhiêu tờ, rồi nói ông Lâm mở giỏ xách để kiểm tra, nếu còn Tú sẽ mua hết.

Sau khi cầm được giỏ, Tú lấy 98 tờ vé số ông Lâm đã đếm bỏ vào giỏ rồi lên xe bỏ chạy. Tài sản ông Lâm bị Tú lấy mất gồm 98 tờ vé số, hơn 2,7 triệu đồng và 1 điện thoại màu đen.

Qua làm việc với cơ quan điều tra, Tú có biểu hiện tâm thần nên công an đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng đi giám định, tiếp tục điều tra.

Ngọc Giang