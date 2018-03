Thanh niên "ngáo đá" vào bệnh viện đòi bác sĩ tháo đốt ngón tay

03/03/2018 16:54

Hình ảnh thanh niên nghi "ngáo đá" cầm dao vào bệnh viện đe dọa bác sĩ được camera bệnh viện ghi lại.

Theo lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên, sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ ngày 27-2-2018, nam thanh niên tên Q. (ở Đồng Hỷ, Thái Nguyên) dù không có bệnh tật gì cũng đến bệnh viện yêu cầu bác sĩ tháo đốt tay. Tuy nhiên, khi các bác sĩ không đáp ứng được yêu cầu của mình, nam thanh niên đi ra ngoài mua một con dao lớn và quay trở lại bệnh viện dọa các bác sĩ.



Thấy thanh niên có biểu hiện "ngáo đá", bệnh viện đã yêu cầu bảo vệ ngăn chặn và thông báo chơ cơ quan Công an. Ngay khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng Công an đã có mặt khống chế, đưa nam thanh niên đi. Rất may, nam thanh niên chưa kịp gây thương tích cho ai tại bệnh viện.

Theo P.Hà - Nguyễn Mạnh (An ninh Thủ đô)