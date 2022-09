Ngày 23-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) đang điều tra vụ nam thanh niên có hành vi "Hiếp dâm" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Bùi Văn Long tại cơ quan điều tra

Theo công an, vợ chồng ông V. (quê ở huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) thuê nhà trọ tại phường Quang Trung (quận Đống Đa) để kinh doanh quán vịt. Vợ chồng ông V. có 2 người con, trong đó có cháu H. (SN 2009).

Tháng 5-2019, vợ chồng ông V. thuê Bùi Văn Long (SN 2000; trú tại huyện Thường Tín, TP Hà Nội) đến phụ giúp việc bán hàng và cho sống cùng gia đình ở ngôi nhà thuê trọ.

Lúc vợ chồng ông V. vắng nhà, Long đã nhiều lần rủ cháu H. quan hệ tình dục. Căn cứ tài liệu thu thập được, công an xác định Bùi Văn Long đã quan hệ tình dục 5 lần với cháu H..



Căn cứ tài liệu điều tra, công an đã làm rõ hành vi phạm tội của Bùi Văn Long là "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi". Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Long về 2 tội danh trên.