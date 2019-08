Ngày 4-8, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Tùng Lâm (28 tuổi), Cao Minh Tuấn (22 tuổi), Nguyễn Văn Sơn (23 tuổi), Phạm Đình Long (26 tuổi) và Đoàn Văn Hùng (21 tuổi; cùng ngụ TP Hải Phòng) về tội "Giết người". Nạn nhân là Lương Thiện T. (ngụ TP Cần Thơ).

Nguyễn Tùng Lâm tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Theo kết quả điều tra, vào sáng ngày 17-1, Lâm cùng với Long, Tuấn, Sơn, Hùng và 1 vài bạn gái đang nhậu tại quán trên đường 30-4, thuộc khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Lúc này, T. mới ra đảo ngọc này chơi nên có ngồi nhậu cùng Phạm Văn Dũng, Trần Bằng Giang và 1 người bạn khác (cả 3 cùng ngụ huyện Phú Quốc) tại bàn kề bên nhóm của Lâm. Một lúc sau, Tuấn gọi taxi để về trước cùng một vài bạn gái thì Long không cho và đòi đốt chiếc xe này.

Sơn, Tuấn và Lâm tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: Hiền Đệ

Mặc dù không có liên quan gì nhau nhưng T. và Giang nghe vậy nên bước qua hỏi Long lý do tại sao đòi đốt xe taxi thì 2 bên xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, Hùng đi vào phía sau quán lấy 2 cây dao trở ra đánh nhau với T. và Giang. Trong lúc đôi bên đang hỗn chiến, Lâm lấy 2 chai bia đập vỡ rồi đâm liên tiếp vào người của T. khiến thanh niên này tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại ở đó, nhóm của Lâm còn dùng dao và hung khí truy sát đến khi Dũng gây thương tích nặng rồi mới chịu bỏ đi. Sau khi gây án,Tuấn đã bị Công an huyện Phú Quốc bắt giữ. Trong khi đó, Lâm, Long, Sơn và Hùng đã bỏ trốn về TP HCM rồi sau lần lượt đến cơ quan công an đầu thú.