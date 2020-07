Ngày 7-7, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt giữ Đào Minh Hoàng (SN 1997, trú tại xã Vân Hà, huyện Phúc thọ, TP Hà Nội), đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn quận Hà Đông, TP Hà Nội vào rạng sáng 6-7.



Đào Minh Hoàng bị Công an TP Hà Nội bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 20 ngày 6-7, tại ngã tư chợ La Cả (phường Dương Nội, quận Hà Đông) đã xảy ra xô xát trong nhóm thanh niên sau khi ăn nhậu, khiến một người thiệt mạng.

Một số nhân chứng cho biết sau khi ăn nhậu tại quán lẩu nướng Bông Bống ở chợ La Cả, tổ dân phố Hoàng Hanh, phường Dương Nội, một nhóm thanh niên khoảng 7-8 người đứng lên thanh toán tiền.

Do tranh nhau trả tiền, nên xảy ra mâu thuẫn trong nhóm và hậu quả là một thanh niên bị đánh, chảy nhiều máu. Ngay sau đó, nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Danh tính nạn nhân trong vụ án là anh Quách Công Th. (SN 1997, ở huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong quá trình ngồi uống rượu tại quán ăn giữa Đào Minh Hoàng và anh Quách Công Th. nên thanh niên xăm trổ này đã dùng vỏ chai bia đập vỡ phần đáy đâm một nhát vào lưng anh Th., xuyên vào phổi khiến người này tử vong.

Ngay trong chiều cùng ngày 6-7, Công an quận Hà Đông phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội đã bắt được Hoàng cùng một số đối tượng liên quan. Hiện cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.