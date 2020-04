Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 để làm rõ nội dung tố cáo. Thời kỳ thanh tra là năm 2017 và năm 2018.



Theo đó, Thanh tra TP HCM kết luận các nội dung tố cáo gồm: Nhân sự quản lý nhiều, hoạt động không hiệu quả; giám đốc công ty giao trưởng bộ phận các phòng, ban tự cân đối và tăng giảm lương trong bộ phận; việc tăng lương cho người lao động thuộc Xí nghiệp Xây dựng (năm 2017) trong khi hoạt động đơn vị này thua lỗ liên tục; hoạt động công ích không có lãi, lợi nhuận chính là từ hoạt động kinh doanh bất động sản; công ty không tuân thủ thời gian đối với việc công bố thông tin, báo cáo định kỳ; việc chi khen thưởng, phúc lợi nhiều trong khi lợi nhuận giảm mạnh (năm 2017); việc chuyển nhượng chi phí dở dang dự án khu nhà ở An Phú Giang; công ty không bàn giao dự án dẫn đến khiếu nại; công ty bán nhà không thông qua đấu giá…là những nội dung tố cáo không có cơ sở.



Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2

Tuy nhiên, Thanh tra TP cũng chỉ ra những hạn chế thiếu sót của Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2, cụ thể là: đã sử dụng quỹ lương của các năm 2015, 2016, 2017, 2018 để chi trả lương cho người quản lý sau thời điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế là không đúng quy định; không công khai đầy đủ quyền lợi được hưởng của người lao động (trong đó bao gồm tiền lương) là thực hiện chưa đúng quy định; đã phê duyệt dự án đầu tư 36 căn nhà phố liên kế thuộc Dự án Khu dân cư số 1 (mở rộng) đường Đồng Văn Cống, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 trước khi được UBND TP chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư là chưa đúng quy định.

Đối với UBND quận 2, từ thời điểm được giao tiếp nhận, quản lý cơ sở nhà, đất số 5, ấp An Phú, xã An Phú, huyện Thủ Đức (nay là đường Nguyễn Thị Định, phường An Phú, quận 2) UBND quận 2 chưa thực hiện chỉ đạo của UBND TP về nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng phù hợp với quy hoạch đối với cơ sở nhà, đất này. Chậm chỉ đạo và báo cáo UBND TP đối với việc giải quyết tồn tại của công ty liên quan đến việc thực hiện Dự án Khu dân cư số 1, đường Đồng Văn Công, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2.

Trên cơ sở kết luận của Thanh tra TP, Văn phòng UBND TP đã ban hành thông báo về kết luận của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong. Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao hội đồng thành viên, giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 tổ chức kiểm điểm đối với các đơn vị, cá nhân có những thiếu sót, khuyết điểm theo nội dung kết luận thanh tra, tùy tính chất, mức độ xử lý theo quy định.

Rà soát, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2. Chấn chỉnh việc công bố thông tin của doanh nghiệp; việc công khai quyền lợi của người lao động và kết quả xử lý các nội dung tố cáo, phản ánh liên quan đến quyền lợi của người lao động; việc hạch toán lương vào chi phí để tính thu nhập chịu thuế; điêu chỉnh chi phí lương và thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật; xây dựng định mức và thực hiện việc phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của từng bộ phận.

Chủ tịch UBND TP cũng giao chủ tịch UBND quận 2 chủ trì tổ chức kiểm điểm đối với các tổ chức, cá nhân thuộc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận 2 và UBND quận 2 có liên quan đến các thiếu sót, khuyết điểm được nêu tại kết luận thanh tra theo phân cấp quản lý; qua kiểm điểm có phân tích, kiến nghị, đề xuất UBND TP, Thanh tra TP và các sở, ngành liên quan các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.