Ngày 11-11, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Châu Văn Khảm (tên khác: Hoàng Liêm, thường trú ở Úc) 12 năm tù về tội "Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân". Bị cáo Khảm sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong bản án.



Cùng phạm tội danh trên, hai bị cáo: Nguyễn Văn Viễn (tài xế Grab bike, ngụ tỉnh Quảng Nam) và Trần Văn Quyền (thợ lắp camera, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) bị phạt lần lượt 11 và 10 năm tù. Sau khi mãn hạn tù, hai bị cáo này phải chịu lệnh quản chế 5 năm tại địa phương.



Liên quan đến vụ án, tòa sơ thẩm phạt bị cáo Bùi Văn Kiên (thợ chụp hình, ngụ tỉnh Tây Ninh) 4 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Ánh (lao động tự do, ngụ tỉnh Đồng Tháp) và bị cáo Trần Thị Nhài (nhân viên, ngụ tỉnh Nghệ An) 3 năm tù giam cùng về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Hai bị cáo nữ tại ngoại trong quá trình xét xử.



Bị cáo Châu Văn Khảm sẽ bị trục xuất sau khi chấp hành xong bản án 12 năm tù (ảnh: TTXVN)

Cáo trạng thể hiện tổ chức "Việt Nam canh tân cách mạng đảng" (gọi tắt là "Việt Tân") là tổ chức phản động lưu vong người Việt, do Hoàng Cơ Minh thành lập năm 1982, tại Thái Lan. Hiện tổ chức này do Đỗ Hoàng Điềm làm chủ tịch. Tổ chức phản động này chủ trương dùng bạo lực, vũ trang, khủng bố, phá hoại ở Việt Nam. Sau đó, tổ chức này chuyển sang phương thức "đấu tranh bất bạo động hiện đại" - bản chất là kết hợp giữa "đấu tranh bất bạo động" với "bạo lực cục bộ địa phương". Ngày 4-6-2016, Bộ Công an đưa Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố tại Việt Nam.

Theo đó, Đỗ Hoàng Điềm tham gia tổ chức "Việt Tân" từ năm 1982. Kế đến, Nguyễn Ngọc Đức, Đặng Thị Thanh Lan gia nhập và thực hiện nhiệm vụ theo phân công từ cấp trên. Cuối năm 2018 đến đầu 2019, Điềm chỉ đạo những thành viên cốt cán tổ chức móc nối phát triển lực lượng, huấn luyện, đào tạo, xâm nhập về Việt Nam cung cấp tài chính, kích động biểu tình…

Cụ thể, Điềm chỉ đạo Châu Văn Khảm (gia nhập "Việt Tân" từ năm 2010) dự cuộc họp cơ sở 1 lần/tháng. Ngoài ra, Khảm có mặt tại các buổi gây quỹ nhằm hỗ trợ đối tượng hoạt động trong nước, tham gia biểu tình chống Việt Nam. Đồng thời, Khảm nhận trọng trách dùng giấy tờ tùy thân giả mạo xâm nhập vào Việt Nam...

Điềm kết nạp Nguyễn Văn Viễn rồi bố trí việc làm, thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Ở đây, Viễn học lớp huấn luyện do Điềm, Nguyễn Ngọc Đức, Đặng Thị Thanh Lan tổ chức. Ngày 12-1-2019, Viễn bắt đầu là thành viên chính thức tổ chức khủng bố "Việt Tân". Từ đó đến lúc bị bắt, Viễn được cấp 600 USD. Hiện Viễn đã nộp lại 400 USD.

Tương tự, Trần Văn Quyền gia nhập "Việt Tân" từ tháng 9-2018. Quyền thuê người làm 2 CMND giả cho hai thành viên "Việt Tân". Chưa hết, Quyền khảo sát một số tuyến đường có lắp đặt camera rồi cung cấp thông tin cho Điềm; khảo sát các tuyến xâm nhập đường bộ khu vực biên giới Việt Nam-Campuchia. Quyền cũng sang Campuchia học lớp huấn luyện, nhận tiền để bố trí việc làm cho những người khác trong tổ chức. Tổng cộng, Quyền nhận 900 USD.

Giúp sức những đối tượng khủng bố, bị cáo Bùi Văn Kiên làm giả 3 CMND, 4 bộ hồ sơ xin việc. Từ đó, Kiên hưởng lợi gần 4 triệu đồng. Tương tự, bị cáo Nguyễn Thị Ánh môi giới làm giả 2 CMND và 2 bộ hồ sơ xin việc. Ánh bỏ túi hơn 1,5 triệu đồng từ việc làm phạm pháp. Thông qua Ánh, Trần Thị Nhài làm giả 2 CMND và hưởng lợi 200.000 đồng.

Đỗ Hoàng Điềm, Nguyễn Ngọc Đức, Đặng Thị Thanh Lan đang ở Mỹ nên Cơ quan ANĐT – Bộ Công an ra quyết định tạm đình chỉ điều tra, đồng thời ban bố lệnh truy nã. Khi nào bắt được 3 đối tượng, cơ quan an ninh sẽ xử lý sau.