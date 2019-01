Thấy cảnh sát, 2 thanh niên vội ném súng K54, dao bỏ chạy

25/01/2019 11:12

Ngày 25-1, tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đang phối hợp với Công an TP Thanh Hóa tiếp tục làm rõ danh tính thanh niên ném lại 1 túi vũ khí "nóng" bỏ chạy khi thấy lực lượng công an.

Số hung khí mà 2 thanh niên ném lại khi thấy lực lượng công an

Trước đó, vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 23-1, trong lúc đang làm nhiệm vụ tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa, tổ tuần tra vũ trang của Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã phát hiện 2 nam thanh niên đang điều khiển 1 xe máy không có biển kiểm soát có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Khi phát hiện thấy lực lượng công an, 2 thanh niên nói trên đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đồng thời ném lại một túi du lịch nhỏ. Tiến hành kiểm tra chiếc túi du lịch này, tổ công tác đã phát hiện bên trong có 1 khẩu súng K54, 3 tuýp sắt dài, trong đó có 1 tuýp sắt một đầu có gắn dao và 1 con dao.

Ngay sau đó, tổ tuần tra đã thông báo cho Công an phường Đông Sơn (TP Thanh Hóa) tiến hành lập biên bản sự việc và niêm phong số vũ khí để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tuấn Minh