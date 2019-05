Thầy giáo là "tác giả" bào thai trong bụng nữ sinh lớp 8

07/05/2019 11:27





Hình ảnh được cho là ông Nguyễn Việt Anh - Ảnh: Nông nghiệp Việt Nam

Ngày 7-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Phạm Hùng Cương, Trưởng Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai), cho biết căn cứ kết quả giám định ADN, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công An) kết luận thầy giáo Nguyễn Việt Anh (36 tuổi, cựu giáo viên toán Trường THCS Thượng Hà) là "tác giả" của bào thai trong bụng nữ sinh lớp 8 Trường THCS Thượng Hà.

Theo ông Cương, hiện tại bị can Việt Anh đã bị Công an huyện Bảo Yên khởi tố, tạm giam để điều tra về tội Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi, theo Điều 145 Bộ Luật Hình sự 2015. Với kết quả giám định AND, đây là bằng chứng khoa học về việc nghi phạm Việt Anh có quan hệ tình dục với trẻ em.

Trước đó, gia đình em H.T.H (học sinh lớp 8, ở 1 xã ở huyện Bảo Yên) đã gửi đơn tố cáo thầy giáo Nguyễn Việt Anh (là giáo viên dạy tin học của một trường THCS trên địa bàn huyện Bảo Yên) xâm hại tình dục khiến em H. mang thai đã 12 tuần.

Trường THCS số 2 Thượng Hà, nơi có thầy giáo bị tố quan hệ tình dục khiến nữ sinh lớp 8 mang thai - Ảnh: Báo Lào Cai

Theo đơn tố cáo, sau khi phát hiện em H. mang thai, thầy Việt Anh đã ép nữ sinh này không được nói với bất kỳ ai. Đến thời gian gần đây, phát hiện con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đã gặng hỏi thì em H. kể lại toàn bộ sự việc.

Tại cơ quan điều tra, Việt Anh khai từ đầu năm 2018 có nảy sinh tình cảm với học sinh 13 tuổi của mình. Tháng 4-2018, anh ta quan hệ tình dục lần đầu tiên khi thấy nữ sinh H. một mình ở phòng tin học. Những lần sau là tại phòng học và phòng trực của trường.

N.Hưởng