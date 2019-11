Ngày 10-11,Ccơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết thêm 5 nghi can tham gia truy sát Mai Văn Quân (SN 1965, ngụ quận Thủ Đức, còn gọi là Quân "khùng", Quân "xa lộ") đã ra đầu thú và khai nhận hành vi. Các đối tượng đã được Bộ Công an bàn giao cho Công an TP HCM điều tra theo thẩm quyền.



Hồ Thanh Phương

Các đối tượng gồm: Hồ Thanh Phương (tên gọi khác Sử, SN 1986, 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng); Vương Vũ Hoàng (tên gọi khác Tâm Chùa, SN 1990, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản); Phan Thanh Giàu (tên gọi khác Ba Đen, SN 1990, 2 tiền án tội cố ý gây thương tích và đánh bạc); Nguyễn Duy Khải (tên gọi khác Bi, SN 1999, 1 tiền án tội trộm cắp tài sản) và Lê Minh Tiến (tên gọi khác Đỏ, SN 2002).

Và các đối tượng tại cơ quan điều tra

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự, Công an TP HCM phối hợp với Công an quận Thủ Đức bắt giữ 6 đối tượng mới gây án gồm: Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ phường Linh Đông, quận Thủ Đức), Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Anh Trung và Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ phường Linh Tây, quận Thủ Đức).

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tối 4-11, Phương, Tài, Linh và Nhàn lên kế hoạch truy sát Quân "xa lộ". Nguyên nhân là do mâu thuẫn giữa Linh với Nguyễn Anh Trung (SN 1984, ngụ quận 1) về việc mua bán căn nhà ở quận 1.

Phương sau đó gọi điên cho Hoàng, Thỏ và hàng chục đối tượng khác cầm theo mã tấu, kiếm tự chế... đến quán karaoke Nice Vip trên đường Khổng Tử (quận Thủ Đức) tìm Quân "xa lộ".

Đến nơi, nhóm đối tượng thấy Quân "xa lộ" đang đứng trước quán liền xông vào tấn công. Phương là người cầm dao tự chế chém Quân "xa lộ" đầu tiên. Quân "xa lộ" thấy đối phương quá đông nên bỏ chạy xuống hầm gửi xe thì bị Phương và đồng bọn đuổi theo chém nhiều nhát vào người.

Quân "xa lộ" chống trả rồi tẩu thoát ra ngoài rồi gục ngã. Gây án xong, Phương và đồng bọn lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường.

Phương và đồng bọn sau đó được kẻ chủ mưu là Linh, Tài và Nhàn đưa đi trốn ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước...

Riêng Linh do có thẻ xanh của Chính phủ Úc tìm đường trốn sang Campuchia để qua Úc thì bị cảnh sát phối hợp với lực lượng an ninh sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện bắt giữ.