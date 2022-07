Ngày 19-7, Thanh tra Bộ Lao đông-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) đã có kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tại Sở LĐ-TB-XH và Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương.

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Bình Dương

Quyết định thanh tra số 208/ỌĐ-TTr ngày 04/5/2022 nêu rõ: Ngày 30-4-2022, Sở chưa thu hồi tiền hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) không đúng quy định của 1.081 người với tổng số tiền hơn 6,1 tỉ đồng. Ngoài ra, Sở ban hành quyết định chấm dứt hưởng TCTN, trong đó không nêu đúng, đủ lý do chấm dứt hưởng (không bảo lưu thời gian đóng BHTN) của người lao động theo quy định tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 61/2020/NĐ-CP. Cụ thể: lý do chấm dứt hưởng đã ghi là "Tìm được việc làm", trong khi lý do chấm dứt hưởng phải ghi đúng, đủ là "Có việc làm và không thông báo về việc có việc làm theo quy định".

Kế đến, Sở ban hành quyết định hỗ trợ học nghề, trong đó số tháng người lao động được hỗ trợ học nghề không phù họp với thời gian khóa đào tạo nghề. Sở cũng ban hành quyết định hủy quyết định hỗ trợ học nghề (do người lao động không đến nhận theo quy định) không phù hợp với hồ sơ.

Đối với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bình Dương, thanh tra kết luận việc tiếp nhận thông báo tìm việc làm hàng tháng không ghi đầy đủ thông tin theo mẫu số 16 là không đúng quy định, thiếu thông tin đơn vị sử dụng lao động mà người lao động tìm kiếm việc làm.

Trung tâm còn tiếp nhận hồ sơ, giải quyết đề nghị hưởng TCTN của người lao động không bao gồm sổ bảo hiểm xã hội (bản chính) là không đúng quy định.

Trước đó một ngày, Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Lê Minh Quốc Cường, cựu giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương để điều tra vì liên quan đến vụ án "Tổ chức, môi giới cho người khác ở lại Việt Nam trái phép; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương và một số tỉnh, thành phố khác.

Trước khi khởi tố ông Cường, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với hai bị can Hoàng Thanh – Trưởng Phòng Việc làm thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương và Nguyễn Kiên Cường -Chuyên viên Phòng Chính sách lao động thuộc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Bình Dương về tội nhận hối lộ.