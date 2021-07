Công an quận Hải Châu, TP HCM đang thụ lý vụ việc, phối hợp với lực lượng công an các địa bàn khác để điều tra các vụ trộm cắp liên quan nhóm thiếu niên nói trên.



Trước đó, rạng sáng 26-7, Công an phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu tiếp nhận nhóm thiếu niên từ 12 đến 14 tuổi có hành vi trộm cắp tài sản.

N.V.A.T (giữa) ngủ gật vì mệt mỏi trong lúc công an lấy lời khai

Nhóm này bị Tổ tuần tra phường Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn) bắt quả tang khi chuẩn bị trộm xe máy tại đường Chương Dương. Tổ tuần tra bắt được T.T.T.V (2007, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) tại hiện trường. V. thừa nhận xe máy đang dùng là trộm cắp tại một căn nhà trên đường Hoàng Diệu, phường Hòa Thuận Đông.

Ngay trong đêm, Công an phường Mỹ An bắt thêm N.V.A.T (2009), P.P.N (2008), P.T.T (2008) và N.V.M (2008), N.N.T (2007, cùng trú quận Sơn Trà), thu giữ 2 xe máy là đồ trộm cắp. Cả nhóm được bàn giao cho Công an phường Hòa Thuận Đông làm rõ xử lý.

Nhóm thiếu niên trộm cắp cùng các xe máy là tang vật vụ án

Nhóm này thừa nhận bỏ gia đình đi "bụi", không có việc làm. Chúng chuyên đi trộm vặt lấy tiền tiêu xài, trộm xe máy để sử dụng. Khi phát hiện xe máy người dân để hớ hênh, các đối tượng chia ra cảnh giới rồi vào trộm xe.

Theo điều tra ban đầu, nhóm thiếu niên này đã thực hiện hơn 20 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn TP Đà Nẵng. Trong đó, N.V.A.T (SN 2009) là đối tượng nhỏ nhất, bỏ học từ lớp 5. T. thường xuyên tụ tập ăn chơi, tham gia hơn 10 vụ trộm xe máy. T lấy xe máy để đi chơi, khi nào hết xăng thì bỏ lại dọc đường rồi trộm xe khác về.

Số xe trộm được, các đối tượng mang về bỏ tại căn nhà hoang ở quận Sơn Trà. Thành viên nào trong nhóm cần thì tự lên căn nhà hoang đó lấy sử dụng như tài sản chung.