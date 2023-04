Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố 12 bị can trong vụ án xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa.



Cựu giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa thời điểm còn đương chức

Theo cáo trạng, tất cả 12 bị can, trong đó có bị can Phạm Thị Hằng, cựu giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3, Điều 222, Bộ Luật Hình sự.

Với điều khoản này, cựu giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa và 11 bị can khác trong vụ án bị xử trong khung hình phạt từ 10-20 năm tù giam.

Liên quan tới vụ án này, theo cáo trạng, sau khi "thông thầu" thổi giá các thiết bị đồ dùng dạy học lớp 1 gây thất thoát ngân sách nhà nước gần 21 tỉ đồng, Lê Thế Sơn, Giám đốc Công ty Sách Thanh Hóa, đã đến phòng làm việc "lại quả" cho Nguyễn Văn Phụng, Phó phòng Tài chính, Kế hoạch sở GD-ĐT, tổng là 6 tỉ đồng. Sau đó, Phụng đã chia cho Phạm Thị Hằng 3 tỉ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa 1,65 tỉ đồng; Lê Văn Cương 250 triệu đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức 300 triệu đồng.

Số tiền còn lại 300 triệu đồng Phụng khai giữ lại cho Phòng Kế hoạch, Tài chính Sở GD-ĐT Thanh Hóa chi vào việc chung.

Các bị can liên quan tới vụ án. Ảnh: Bộ Công an

Sau khi vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an vào cuộc điều tra, các bị can và những người liên quan đã nộp lại 10,6 tỉ đồng, trong đó bị can Phạm Thị Hằng nộp khắc phục hậu quả 5 tỉ đồng; Trịnh Hữu Nghĩa nộp lại 1,65 tỉ đồng; Lê Văn Cương 550 triệu đồng; Nguyễn Văn Phụng 700 triệu đồng; Bùi Trí Thức 300 triệu đồng; Lê Thế Sơn 2 tỉ đồng…

Bà Phạm Thị Hằng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam giữa tháng 7-2021, thời điểm này bà Hằng đang giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh Thanh Hóa (được điều động, luân chuyển tháng 12-2020). Bà Hằng từng giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa từ năm 2012-2020.