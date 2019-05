Thông tin bất ngờ vụ nữ giúp việc bị tố trộm 120 lượng vàng

07/05/2019 15:49

TAND TP HCM xử phúc thẩm đã quyết định giảm từ 3 năm tù xuống 2 năm 6 tháng tù giam đối với bị cáo Nguyễn Thị Ánh (SN 1989, quê tỉnh Bình Định), về tội "Trộm cắp tài sản".

HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo có thái độ thành khẩn, hối lỗi nên xem xét cho bị cáo hưởng mức án thấp hơn án sơ thẩm.



Xử sơ thẩm trước đó, TAND quận 3 (TP HCM) phạt bị cáo Ánh 3 năm tù giam về tội danh trên. Không đồng tình, phía bị hại làm đơn kháng cáo.

Nguyễn Thị Ánh được tại ngoại

Theo hồ sơ, năm 2012, Ánh làm giúp việc tại nhà bà Đ.T.T.N. (quận 3).

Trong thời gian này, bà N. phát hiện mất 120 lượng vàng, 3.000 USD, 26 triệu đồng nên trình báo công an. Do chưa tìm ra thủ phạm nên Công an quận 3 đình chỉ vụ án.

Sau đó, Ánh nghỉ việc, chuyển về quê sinh sống. Qua tìm hiểu, bà N. phát hiện người làm cũ bỗng nhiên có nhiều tiền mua nhà, mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng.

Sau thời gian phục hồi điều tra, cơ quan pháp luật khởi tố tội "Trộm cắp tài sản" đối với Nguyễn Thị Ánh. Ban đầu, Ánh không nhận tội nhưng sau đó lại thừa nhận chỉ trộm 1 lượng vàng và 2 triệu đồng.

Cơ quan công tố cho rằng pháp luật không có căn cứ xác định bị cáo Ánh trộm cắp số tài sản như bị hại trình báo. Bởi vì, lời khai giữa các bên mâu thuẫn về số lượng tiền, vàng; nhân chứng không đồng ý đối chất…

Trước đó, TAND TP từng nhiều lần trả hồ sơ vụ án vì tình tiết vụ việc chưa rõ ràng.

