Chiều 28-7, lực lượng công an vẫn thắt chặt an ninh tại khu đô thị Our City

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động, đến chiều ngày 28-7, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công An và Công an TP Hải Phòng vẫn tiến hành kiểm tra, khám xét "sào huyệt" và phân toại các đối tượng trong đường dây đánh bạc quốc tế qua mạng được đặt trong khu đô thị Our City (Km6 đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng). Nguồn tin riêng cho biết lực lượng công an có thể phải mất khoảng thời gian khá dài mới có thể hoàn thành việc điều tra, khám xét tại hiện trường.

Quá trình lực lượng công an ập vào "sào huyệt" của "tập đoàn" đánh bạc qua mạng tại khu đô thị Our City, có khoảng hơn 300 người Trung Quốc đang thực hiện các hoạt động liên quan đến việc vận hành các thiết bị đánh bạc quốc tế.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện tại tầng 2 và 3 của tòa nhà trung tâm khu đô thị Our City có đặt hơn 10 máy chủ. Ngoài ra, hàng trăm máy tính thành phần được đặt rải rác tại các tòa nhà khác trong khu đô thị này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tất cả các đối tượng vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc qua mạng đều là người Trung Quốc còn khá trẻ, trong đó có cả nam và nữ. Công việc vận hành hệ thống máy móc được hoạt động liên tục và chia thành các ca trong ngày. Hết mỗi ca làm việc lại được thay thế người mới, nhưng gần như tuyệt đối không ai được đi ra ngoài mà chỉ được sinh hoạt hạn chế trong khu đô thị.

Khu đô thị Our City

Bước đầu lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện số lượng tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc lên đến nhiều tỉ đồng.

Được biết, từ chiều ngày 27-7 đến nay, do có đông đối tượng là người Trung Quốc, Ban chuyên án đã phải huy động tối đa các đơn vị nghiệp vụ chuyên ngành của lực lượng công an để hỗ trợ công tác phiên dịch.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ đầu giờ chiều 27-7, hàng trăm cảnh sát thuộc Bộ Công An và Công an TP Hải Phòng bất ngờ ập vào khu đô thị Our City (địa chỉ Km 6, đường Phạm Văn Đồng phường Hải Thành, quận Dương Kinh,TP Hải Phòng), nơi có nhiều người Trung Quốc lưu trú.

Tại chỗ, lực lượng công an xuất hiện đã phát hiện rất nhiều người Trung Quốc đang vận hành hệ thống thiết bị đánh bạc quốc tế.

Theo ghi nhận tại hiện trường, toàn bộ khu đô thị Our City nằm trên đường Phạm Văn Đồng, hướng từ quận Đồ Sơn về trung tâm TP Hải Phòng, đã bị lực lượng chức năng phong tỏa, bảo vệ nghiêm ngặt, "nội bất xuất, ngoại bất nhập".

Theo tìm hiểu của phóng viên, khu đô thị Our City do chủ đầu tư là người Trung Quốc xây dựng cách đây từ gần 10 năm, có diện tích 43 ha. Theo như giới thiệu của chủ đầu tư, khu đô thị này vốn đầu tư ban đầu 85 triệu USD, bao gồm các khu căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn năm sao, trung tâm thương mại, khu vui chơi, trường học, bệnh viện… đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Tuy nhiên, từ khi hoàn thành đưa vào sử dụng cách đây chừng 5 năm, khu đô thị Our City khá vắng vẻ, sinh sống tại đây chủ yếu là người Trung Quốc. Đại diện chính quyền sở tại cho biết người lạ rất khó để vào bên trong khu đô thị này.