Thủ đoạn tàn độc của gã trai đâm tài xế xe ôm để cướp tài sản

25/07/2018 14:27

Ngày 25-7, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tô Nhựt Khánh (SN 1998; ngụ khu phố Vĩnh Phước 2, thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) với tổng mức án 16 năm tù về 2 tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân trong vụ án này là ông Nguyễn Hoàng K. (hành nghề chạy xe ôm ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang).



Bị cáo Khánh tỏ ra ăn năn hối cải sau khi bị bắt giữ cũng như tại phiên xét xử. Ảnh: V.Vân

Theo cáo trạng, vào khoảng 6 giờ ngày 24-12-2017, Khánh nảy sinh ý định cướp tài sản của người khác đem bán lấy tiền tiêu xài cá nhân nên giả vờ đứng đón xe ôm để đi từ huyện Bình Đại (Bến Tre) về TP Cà Mau (Cà Mau). Sau đó, Khánh tiếp tục bắt xe đò đi từ TP Cà Mau về thị xã Hà Tiên (Kiên Giang). Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, thanh niên này xuống xe tại khu chợ nông sản thuộc xã Đông Thái, huyện An Biên (Kiên Giang). Lúc này, Khánh lấy cớ thuê ông K. chở đến cảng Xẻo Nhàu thuộc xã Tân Thạnh, huyện An Minh để tìm bạn thân với giá 160.000 đồng. Khi đến nơi, Khánh giả vờ nghe điện thoại rồi bảo với ông K. là người bạn hiện không có mặt tại đây nên yêu cầu chở đến bến đò cách đó khoảng 1 km. Trên đường đi, Khánh bảo là bị đánh rơi bọc đựng đồ nên nhờ ông K. dừng lại để tìm. Khi ông K. vừa dừng xe, Khánh lấy con dao trong túi quần ra đâm người chạy xe ôm nhiều nhát ở vùng hông và lưng bên phải rồi dùng chân đạp nạn nhân té ngã để cướp xe máy rồi bỏ chạy ra hướng kinh Chống Mỹ. Chạy thêm được đoạn khoảng 3 km, Khánh bỏ xe lại ở kho vật liệu xây dựng ven đường của người dân thuộc xã Đông Hòa, huyện An Minh rồi đi bộ đến khu vực cầu Thứ 7 thì bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ông K. đã may mắn thoát chết do nhờ người dân đưa đi cấp cứu kịp thời với tỉ lệ thương tật là 35%.

T.Nốt