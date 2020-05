Tối nay 5-5, tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2020, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có trả lời báo chí về vụ mua sắm thiết bị chống dịch Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội ( CDC Hà Nội ).

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có trả lời báo chí

Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang cho biết ngày 22-4, cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự về Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại CDC Hà Nội, đồng thời khởi tố 8 bị can, bắt 7 bị can, 1 bị can được tại ngoại.

Theo Trung tướng Lương Tam Quang, bước đầu công an xác định các đối tượng cùng các công ty đã cấu kết, thông đồng, nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần.

“Các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội, tự nguyện khắc phục hậu quả và nộp lại số tiền chênh lệch”- ông Lương Tam Quang nói.



Cũng theo ông Lương Tam Quang, qua nắm tình hình ở các địa phương, Bộ Công an đã tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương có báo cáo về việc mua sắm trang thiết bị y tế phòng, chống dịch. Đồng thời, thanh tra các gói thầu mua sắm thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, nhất là mua sắm máy thở…

"Sau khi Thanh tra Bộ Y tế hoặc thanh tra các tỉnh vào cuộc thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì chúng tôi sẽ tiếp nhận, xử lý theo quy định"- Thứ trưởng Bộ Công an nói.



Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trả lời báo chí

Trước đó, theo lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (C03), trong quá trình điều tra, bước đầu cơ quan công an xác định hệ thống máy xét nghiệm Realtime PCR phòng chống dịch Covid-19 khi nhập về Việt Nam có giá 2,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi CDC Hà Nội mua vào lại có giá lên tới 7 tỉ đồng, cao hơn 3 lần.

"Việc nâng giá hệ thống Realtime PCR tự động được các doanh nghiệp nhập khẩu, phân phối mua bán lòng vòng với nhau. Sau đó, Công ty Cổ phần Định giá và Bán đấu giá tài sản Nhân Thành căn cứ vào đó để đề xuất mức giá và CDC Hà Nội mua vào" - lãnh đạo C03 nói.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một chuyên gia trong lĩnh vực này phân tích kể cả khi đã tính cả chi phí lắp đặt, đào tạo và bảo hành thì cũng chỉ thêm khoảng 15% tổng giá trị thực của máy. Nếu căn cứ theo giá mà cơ quan công an công bố về giá trị thực của hệ thống xét nghiệm Realtime PCR về Việt Nam vào khoảng 2,3 tỉ đồng thì giá của hệ thống máy này cũng chỉ khoảng 3 tỉ đồng.