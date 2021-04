Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngày 5-4 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thành Long (SN 1994), Võ Đình Sơn (SN 1994), Lê Nhật Hoàng (SN 1997), cùng trú tại TP Huế và Nguyễn Thiện Đạt (SN 1998, ngụ tại huyện Phú Lộc) do có hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.



Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế cũng đang củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng liên quan thêm tội danh "Cố ý gây thương tích" và "Đánh bạc".



Công an làm việc với các đối tượng Sơn, Đạt, Hoàng và Long

Trước đó, Công an TP Huế nhận được tin báo rạng sáng 28-3, Phan Nhật Thành (SN 1987; ngụ phường An Tây, TP Huế) đến quán cà phê trên đường Cao Xuân Dục (phường Vỹ Dạ, TP Huế) do Long làm chủ để đánh bạc bằng hình thức tài xỉu qua mạng.

Thành thua bạc hơn 12 triệu đồng nhưng không có tiền nên xin đi mượn để trả và được Đạt, Sơn là nhân viên của quán dẫn đi. Thành mượn nhiều nơi không được nên bỏ chạy thì bị Đạt và Sơn bắt lại đánh đập. Đạt gọi thêm Hoàng đến giúp sức đưa Thành về quán cà phê. Tại đây, Long yêu cầu Thành gọi người nhà mang tiền đến trả nợ, đồng thời các đối tượng tiếp tục đánh đập Thành.



Đến 6 giờ cùng ngày, người nhà Thành mang 4,5 triệu đồng cùng 1 xe máy đến giao nộp cho Long thì Thành được cho về. Sau đó, Thành được người nhà đưa đi cấp cứu và trình báo công an nên các đối tượng bị bắt giữ.