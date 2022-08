Ngày 11-8, tại phiên xử sơ thẩm, TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Trung Tạ Bảo Duy (SN 2006; trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) tổng cộng 12 năm tù về tội Giết người và Cướp tài sản.



Theo cáo trạng, Duy tham gia cá độ bóng đá và nợ tiền của nhiều người. Ngày 9-7-2021 (lúc này Duy mới 15 tuổi), Duy thức dậy từ sớm lấy xe máy của gia đình và mang theo một túi xách, con dao với ý định đi tìm nhà sơ hở để trộm tài sản lấy tiền trả nợ.

Duy và 2 bị cáo liên quan bị đưa ra xét xử

Nam sinh lớp 9 chạy xe máy rảo nhiều nơi từ Thăng Bình ra tới Duy Xuyên, Hội An nhưng không tìm được nơi nào để thực hiện ý định. Tới chiều cùng ngày, Duy quay ngược về lại hướng Thăng Bình.

Khi đến thôn Bàu Bính (xã Bình Dương, huyện Thăng Bình), Duy thấy nhà ông Nguyễn Duy Thống, Hiệu trưởng trường THCS Hoàng Diệu (xã Bình Hải, huyện Thăng Bình) không có ai ở nhà nên dựng xe máy phía ngoài, đột nhập vào trong.

Khi bị ông Thống phát hiện, hỏi đi đâu thì Duy giả vờ nói vào xin nước uống. Ông Thống đuổi Duy ra ngoài thì Duy tiếp tục nói cho xin nước uống nên vị chủ nhà nói "sao mi dai vậy" rồi dùng chân đạp vào người Duy.

Lúc này, Duy lập tức rút dao chuẩn bị sẵn trong túi quần đâm vào hông trái của ông Thống. Khi 2 người giằng co qua lại, Duy tiếp tục dùng dao đâm một nhát vào ngực phải và nhiều nhát vào đùi, chân, người ông Thống.

Khi thấy nạn nhân nằm im, Duy xuống nhà dưới rửa chân dính máu. Vừa xuống tới nhà vệ sinh, Duy nghe tiếng ông Thống la lớn nên chạy ngược lên, lấy chiếc điện thoại của ông Thống bị rơi giữa nền nhà rồi đi ra ngoài.

Bị cáo Duy lúc bị bắt

Khi ra tới cửa, Duy bị ông Thống ôm lại và la lớn, nam sinh này một tay bịt miệng nạn nhân, tay kia cầm dao đâm tiếp nhiều nhát vào phía sau lưng ông Thống khiến ông ngã quỵ rồi bỏ trốn.

Duy vứt con dao lại hiện trường, vứt điện thoại cướp được của nạn nhân trên đường bỏ chạy sau đó về nhà nói ba mình chở lên nhà nội ở huyện Tiên Phước để trốn với lý do bị nhiều người đòi nợ. 10 ngày sau, Duy bị công an bắt. Về phần ông Thống, dù được đưa đi cấp cứu nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là vô cùng nghiêm trọng. Duy bị tuyên mức án 12 năm tù vì phạm tội Giết người và 4 năm tù tội Cướp tài sản. Tổng mức hình phạt đối với Duy là 12 năm tù (mức án cao nhất đối với người phạm tội từ 14 đến dưới 16 tuổi). Ngoài ra, tòa còn yêu cầu bị cáo và gia đình bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 227 triệu đồng.

Trong vụ án này, cùng với Duy, TAND tỉnh Quảng Nam cũng đưa ra xét xử 2 bị cáo khác về tội "Đánh bạc".