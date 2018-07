Thua kiện, "Chí Phèo" Bình Chánh đánh nhiều người tại tòa

24/07/2018 06:53

Sự việc diễn ra tại TAND huyện Bình Chánh, TP HCM vào ngày 23-7. Nạn nhân gồm kiểm sát viên (KSV) Nguyễn Văn Lân, một công an huyện Bình Chánh và phóng viên Báo Người Lao Động.



Bị gây áp lực, thẩm phán xin nghỉ hưu non

Lúc 12 giờ 23 phút, khi HĐXX vừa tuyên án, buộc ông Nguyễn Văn Hiền (bị đơn) phải trả lại lối đi cho hàng chục hộ dân sống trong hẻm 164B Tân Nhiễu, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh. Ngay lúc này, ông Hiền đã tháo dép, nhảy lên đấm liên tục vào mặt KSV khiến người này bị chảy máu mũi, gãy mắt kính và choáng váng.

Dù công an bảo vệ phiên tòa chạy lên can ngăn nhưng "Chí Phèo" Bình Chánh không dừng lại mà còn quay sang tấn công HĐXX. Lúc này, 2 nguyên đơn được phó chánh án TAND huyện Bình Chánh kéo vào bên trong khu vực nghị án để lánh nạn. Cảnh náo loạn diễn ra và gần 15 người thân của ông Hiền có hành vi chửi bới, la ó phía nguyên đơn lẫn HĐXX. Bên trong khu vực tòa án, các thẩm phán và thư ký tòa nháo nhào khóa chặt cửa để tránh bị hành hung. Ông Hiền càng thêm hung hăng, đập ghế, bàn và đòi gặp thẩm phán. Lúc này phóng viên Báo Người Lao Động di chuyển vào khu vực cách ly để tránh xô xát.

Ông Nguyễn Văn Hiền đấm vào mặt kiểm sát viên tại phòng xử án TAND huyện Bình Chánh, TP HCM Ảnh: LÊ PHONG

Hơn 5 phút sau, phóng viên ra về thì thấy người nhà của ông Hiền đang xô đẩy công an. Hai người phụ nữ trong nhóm này đã nhào tới giật điện thoại của phóng viên. Sau đó, có gần 10 phụ nữ xông đến, liên tục đánh vào vùng bụng, đầu của phóng viên. Mất một thời gian lâu phóng viên này mới được giải cứu và đưa vào bên trong sơ cứu với nhiều vết thương ở cổ, rách môi. Trong khi đó, bên ngoài sân tòa, anh Bình - một công an khu vực - cũng bị đánh sưng mắt. Cảnh náo động kéo dài gần 1 giờ và công an phải phong tỏa tất cả các lối ra vào ở tòa. Một vài người liên quan đã được mời về trụ sở Công an thị trấn Tân Túc lấy lời khai. Ông Hiền sau khi la ó đã ngất xỉu và được đưa về điều trị ở Bệnh viện huyện Bình Chánh dưới sự giám sát của công an. Thượng tá Lê Văn Hải, Trưởng Công an huyện Bình Chánh, cho biết: "Qua xác minh, bước đầu có thể nhận định khả năng xử lý ông Hiền về hành vi chống người thi hành công vụ và gây rối tại phiên tòa. Sau khi điều tra cụ thể, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý nghiêm hành vi côn đồ của đối tượng".

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngày 26-6-2018, người nhà ông Hiền cũng đã kéo đến TAND huyện Bình Chánh đòi tấn công thẩm phán Nguyễn Thị Nhát (chủ tọa phiên tòa). Camera an ninh ghi lại hàng chục người thân của ông Hiền đập cửa và yêu cầu phải xét xử. Sau đó, công an đến can thiệp nhưng nhóm người này vẫn hung hăng và tố cáo công an "nhận hối lộ".

"Thẩm phán Nhát vì chịu quá nhiều áp lực bởi những lời đe dọa, hành hung từ phía nhà ông Hiền nên xin được đổi thẩm phán khác và đồng thời nộp đơn về hưu sớm" - một thư ký TAND huyện Bình Chánh thông tin. Trước khi diễn ra phiên tòa, ông Nguyễn Văn Nam (nguyên đơn) đã nộp đơn xin HĐXX tăng cường lực lượng công an bảo vệ phiên tòa.

Từng bị xử phạt về tội gây rối

Năm 2017, Công an huyện Bình Chánh và Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM đã ra 2 quyết định xử phạt hành chính ông Nguyễn Văn Hiền về hành vi gây rối trật tự. Tuy nhiên, ông Hiền vẫn không chấp hành đóng phạt và liên tục chặn lối đi ở hẻm 164B Tân Nhiễu.

Kiểm sát viên Bình Chánh bị thương sau khi ông Hiền đấm vào mặt Ảnh: LÊ PHONG

Nhận thấy vụ việc rất phức tạp và bị đơn đã từng gây rối ở tòa án nên ông Võ Gia Bình, Viện trưởng VKSND huyện Bình Chánh, đã cho đơn vị tăng cường người bảo vệ phiên tòa. "VKS cũng phân công thêm 2 phó viện trưởng và 2 KSV hình sự đến phiên tòa. Ngoài ra, có cả cán bộ y tế, lực lượng PCCC để tránh những tình huống xấu" - ông Bình phân trần.

Gần 4 năm chặn lối đi vào hẻm Nhiều năm qua, hẻm 164B Tân Nhiễu, ấp 2, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, TP HCM là lối đi duy nhất của 6 hộ dân với gần 30 nhân khẩu. Bỗng dưng năm 2015, 2 hộ đầu hẻm là ông Nguyễn Văn Hiền và bà Trần Thị Em tuyên bố…làm chủ con hẻm! Lấy lý do đây là đất của ông bà để lại nên ai ra vào phải xin phép, 2 người này dùng chậu cây, tôn để chặn lại con đường duy nhất của nhiều người trong hẻm. Vụ việc xảy ra đã gần 4 năm nhưng không được chính quyền xử lý dứt điểm, dù các hộ dân trong hẻm đã gửi đơn đến tòa án huyện. Ngày 15-1-2018, UBND xã đã mời các hộ dân và ông Hiền đến để xử lý nhưng ông này không đến. Theo một hộ dân, chính quyền mời lên hòa giải tối đó yêu cầu những hộ dân nên xin lỗi ông Hiền để được giải quyết lối đi trước mắt. Khi đó, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, ông Trương Ngọc Thanh Nhân, Chủ tịch UBND xã An Phú Tây, xác nhận đang nỗ lực giải quyết và không dám hứa khi nào xử lý xong. Còn trưởng Công an xã An Phú Tây nói lực lượng công an chỉ bảo đảm an ninh trật tự và chờ quyết định từ UBND xã. Ngày 23-7, HĐXX tuyên án cho rằng diện tích đất bị tranh chấp là lối đi công cộng, yêu cầu ông Hiền phải tháo dỡ những phần che chắn. Sau khi tòa tuyên án, ông Hiền đã tấn công KSV và người nhà ông Hiền cũng đã tham gia gây ra cảnh náo loạn tại tòa.

LÊ PHONG - SỸ HƯNG