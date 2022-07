Ngày 6-7, tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang truy tố Nguyễn Văn Chiến (SN 1969, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và 4 đồng phạm về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" và "Trốn thuế".



Bị can Nguyễn Văn Chiến - Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, từ năm 2011 đến năm 2019, bị can Nguyễn Văn Chiến thành lập và mua bán 11 "Công ty ma" trên địa bàn các tỉnh Bắc Giang, Hải Dương và TP Hải Phòng, bán hàng trăm hóa đơn cho các công ty ở 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Tổng số tiền, hàng hóa dịch vụ ghi trên các hóa đơn xuất bán ra khoảng 1.200 tỉ đồng, gây thất thoát tiền thuế của Nhà nước 120 tỉ đồng, các bị can thu lợi bất chính gần 4,32 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra xác định các bị can đã lợi dụng quy định về việc lập hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp không yêu cầu giám đốc phải đến trực tiếp nộp hồ sơ mà có thể ủy quyền cho người khác hoặc nộp qua mạng Internet. Qua đó, các bị can đã thuê người đứng tên giám đốc, chủ yếu là đối tượng nghiện hút, nghiện rượu hoặc không có công ăn việc làm ổn định

Khi cơ quan thuế kiểm tra, thẩm định hồ sơ, trụ sở công ty trước khi đồng ý cho phát hành hóa đơn, các bị can lập tức thuê trụ sở địa điểm tại các hộ dân rồi treo biển công ty trong thời gian vài tháng. Sau khi cơ quan chức năng kiểm tra xong, các bị can rời bỏ địa điểm.

Để tránh bị phát hiện, các công ty "ma" chỉ hoạt động trong thời gian ngắn. Hằng tháng, hằng quý, Chiến cùng các đồng phạm chỉ đạo nhân viên vẫn làm báo cáo thuế nộp theo đúng quy định nhưng tự kê khai khống hoặc lấy hóa đơn từ các công ty "ma" khác.