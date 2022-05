Ngày 21-5, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, đã khen thưởng số tiền 150 triệu đồng cho Công an TP Đà Nẵng về thành tích xuất sắc trong điều tra, triệt xóa đường dây ma túy từ nước ngoài chuyển về qua đường hàng không và làm rõ đường dây chuyên tổ chức đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.



Trước đó, ngày 13-5, lực lượng công an TP Đà Nẵng đã phối hợp Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Quảng Bình bắt khẩn cấp 2 đối tượng chuyên mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua đường hàng không từ Đức về Đà Nẵng, thu giữ tổng cộng 8.500 viên thuốc lắc (trọng lượng 3,35kg), 50 viên hồng phiến, 50g ketamine, 10g ma túy đá, 1 khẩu súng rulo bắn đạn cao su và 56 viên đạn cao su.

Số ma túy thu giữ từ đường dây vận chuyển ma túy từ Đức về Việt Nam qua đường hàng không

Nghi phạm Trần Thanh Quân bị bắt giữ

Hai đối tượng trên là Trần Thanh Quân (29 tuổi) và Nguyễn Viết Hồng Dũng (26 tuổi) cùng trú tỉnh Quảng Bình.

Các đối tượng cực kỳ tinh vi, tìm mọi cách mở rộng địa bàn, thường xuyên thay đổi nơi ở để tránh sự theo dõi của công an. Đây là vụ án xuyên quốc gia có số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục phối hợp, làm rõ các đầu mối khác liên quan đến vụ án trên địa bàn toàn quốc.

Ngoài ra, ngày 19-5, Công an TP Đà Nẵng tiếp tục phá đường dây chuyên tổ chức nhập cảnh trái phép cho nước ngoài, bắt khẩn cấp 1 đối tượng và tạm giữ 7 đối tượng người nước ngoài. Hiện vụ việc đang được đơn vị tiếp tục điều tra, mở rộng.

Ngoài ra, Công an TP Đà Nẵng còn được khen thưởng vì triệt phá đường dây đưa người nhập cảnh trái phép, vụ việc đang được tiếp tục mở rộng

Tại buổi khen thưởng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đánh giá cao thành tích của các lực lượng thuộc Công an TP trong đấu tranh, phòng chống tội phạm thời gian qua. Ông Lê Trung Chinh cho rằng các vụ án gần đây cho thấy tội phạm đã tinh vi, biến tướng và manh động hơn, thường xuyên lợi dụng các kẽ hở trong công tác quản lý để thực hiện hành vi.