Chiều 1-4, ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã đến trụ sở UBND TP Pleiku động viên, thưởng "nóng" tập thể, cá nhân thuộc công an thành phố có thành tích xuất sắc trong truy bắt đối tượng Yang Zhong Wu (SN 1976, quốc tịch Trung Quốc), giám đốc Công ty TNHH Vinh Nhuận.



Khoảnh khắc lực lượng công an bắt giữ đối tượng Yang Zhong Wu

Theo đó, Chủ tịch UBND TP Pleiku đã tặng giấy khen cho tập thể Công an TP Pleiku và giấy khen cho 5 cá nhân thuộc Công an TP Pleiku có thành tích xuất sắc trong quá trình truy bắt đối tượng Yang Zhong Wu. Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP Pleiku cũng thưởng nóng tập thể Công an TP Pleiku số tiền 10 triệu đồng.



1 tập thể và 5 cá nhân được tặng giấy khen vì bắt được nghi phạm người Trung Quốc giết nữ nhân viên kế toán

Ông Đỗ Việt Hưng, Chủ tịch UBND TP Pleiku chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Công an TP Pleiku đã nhanh chóng truy tìm, bắt giữ thành công đối tượng người Trung Quốc trong vụ án chấn động, được xã hội quan tâm. Điều đó thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả, khéo léo, dũng cảm của các lực lượng thuộc Công an TP Pleiku. Trong thời gian tới, ông mong muốn Công an TP Pleiku tiếp tục phát huy hiệu quả các giải pháp công tác, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giữ vững sự bình yên của nhân dân trên địa bàn.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chiều 29-3, xảy ra vụ giết người tại Công ty TNHH Vinh Nhuận. Nạn nhân là chị Lý Thị Mai kế toán của công ty. Bước đầu nghi phạm được xác định là Yang Zhong Wu. Tại hiện trường, nạn nhân tử vong trong tư thế nằm úp trong nhà vệ sinh của công ty, cách nạn nhân khoảng 2m là con dao còn dính máu. Sau khi gây án, Yang Zhong Wu đã bỏ trốn trên chiếc xe bán tải màu trắng, biển số 61C- BKS 450.00.

Sau hơn 24 giờ gây án, đối tượng Yang Zhong Wu bị lực lượng công an bắt tại một cửa hàng quần áo trên địa bàn phường Phù Đổng, TP Pleiku.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Yang Zhong Wu khai nhận do có mâu thuẫn nên đã xảy ra cãi vã với chị Mai. Trong lúc quá tức giận, Yang Zhong Wu sử dụng dao cắt hoa quả đâm chị Mai nhiều nhát dẫn đến tử vong. Sau khi gây án, do quá hoảng sợ nên đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, đối tượng bắt xe khách lên TP Pleiku, tỉnh Gia Lai thì bị bắt. Khám xét người và hành lý đối tượng, cơ quan công an phát hiện và tạm giữ gần 800 triệu đồng cùng một số tang vật liên quan.