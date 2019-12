Theo điều tra ban đầu, vào chiều 11-12, sau khi đã uống rượu say và nhớ mâu thuẫn trước đây của Tấn và anh Lê H.T. (35 tuổi, ngụ xã Kim Sơn, huyện Châu Thành) nên Tấn cầm dao đi tìm T. Khi gặp T., Tấn dùng dao đâm anh T. rồi bỏ đi.



Tấn lúc bị công an bắt giữ

Tấn tiếp tục đi đến đường tỉnh lộ 876 thuộc xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành và chặn xe máy của anh Võ T. L.(37 tuổi, ngụ huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre) rồi dùng dao đâm anh L. gây tràn dịch màng phổi, rách cơ vai phải.

Tấn còn tiếp tục chặn xe của ông Tạ C.H.(48 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho) và dùng dao đâm gây thương tích ở hai cánh tay của ông H.

Gây án xong, Tấn bỏ trốn khỏi hiện trường và bị Công an huyện Châu Thành bắt giữ ngay sau đó. Cũng theo cơ quan công an, trước đó vào ngày 17-10-2019, sau khi say rượu Tấn cũng đã dùng dao đâm gây thương tích 1 người. Nhưng người bị đâm này không yêu cầu xử lí hình sự và từ chối giám định thương tích. Tuy nhiên, công an huyện Châu Thành đã ra quyết định xử phạt hành chính Tấn số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi" xâm hại đến sức khỏe của người khác".