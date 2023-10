Ngày 31-10, Công an quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng phối hợp với Hội đồng Tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính quận tiến hành tiêu hủy gần 1.400 bánh trung thu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.



Tiêu hủy gần 1.400 bánh Trung thu "dỏm" tại Bãi rác Khánh Sơn

Đây là tang vật bị Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Thanh Khê phát hiện và tạm giữ khi kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thuộc tổ 15, phường An Khê hôm 20-9.

Trước đó, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường phát hiện 1.373 bánh trung thu các loại không in nhãn mác, thành phần, nơi sản xuất... theo quy định tại cơ sở sản xuất bánh trung thu do D.T.H (25 tuổi, trú tổ 15 phường An Khê) làm chủ.

Bánh Trung thu giá chỉ 10.000 đồng/chiếc, sau đó được đội lốt các thương hiệu nổi tiếng để bán cho người dân

Công an xác định số bánh trên không đủ điều kiện lưu hành, buộc tiêu hủy, lập biên bản xử phạt

Chủ cơ sở khai nhận đã mua số bánh trên từ Hà Nội với giá chỉ 40.000 đồng/hộp/4 cái. Sau đó, người này sẽ bán sỉ cho các đầu mối tự in ấn, đội lốt các loại bánh có thương hiệu để bán trong dịp Tết Trung thu.

Qua kiểm tra, Công an quận Thanh Khê xác định số hàng hóa này không đủ điều kiện lưu hành ra thị trường.

Đối với hành vi vi phạm liên quan kinh doanh lô hàng bánh trung thu của D.T.H, công an quận đã đề xuất UBND quận Thanh Khê ra quyết định xử phạt hành chính.