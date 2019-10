Chiều 27-10, một "tu sĩ" ở "Tịnh thất Bồng Lai" thuộc xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết trong đêm 26-10, lại có thêm một số người kéo đến "tịnh thất" này la hét và đòi vào bên trong nhà.

Lúc này, bên trong nhà có cả công an đang làm việc nhưng nhóm người đó vẫn hung hăng. Dù cánh cửa được kéo lại nhưng vẫn có người ném cả trái dừa vào. Ít phút sau, một phụ nữ xông vào định hành hung "tu sĩ" nhưng bị ngăn lại.

Cũng theo người này, trước đó ngày 24-10, có khoảng vài chục người đi nhiều ôtô đến "Tịnh thất Bồng Lai" la hét đòi tìm "đứa con gái hơn 20 tuổi vào đây". Những người ở "tịnh thất" không cho vào thì họ la lớn, một số thanh niên bịt khẩu trang xông vào.

Một số người quá khích dùng vật cứng ném vào mặt một "tu sĩ" và 2 người khác gây thương tích. Khi tình hình tạm ổn, người trong "tịnh thất" phát hiện mất 305 triệu đồng để ở 2 căn phòng.

Theo UBND huyện Đức Hòa, "Tịnh thất Bồng Lai" này không được công nhận như chùa mà giống như "tu tại gia"... Trong khi đó, Công an tỉnh Long An cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ hành hung tại "Tịnh thất Bồng Lai" và đang xác minh vụ báo mất trộm 305 triệu đồng.