Ngày 6-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Hoàng Văn Thám (SN 1995, trú tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.



Nhóm nam nữ thanh niên bị công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Cùng vụ án này, Nguyễn Thị Kim Anh (SN 2000 trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) và Đào Trọng An (SN 2002 trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) cũng bị cảnh sát khởi tố, tạm giam để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, ngày 25-8, trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19, Công an phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm) nhận được tin báo tại một căn hộ chung cư mini trên đường Hàm Nghi, (phường Cầu Diễn), một số nam, nữ thanh niên có dấu hiệu tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy. Sau đó, cơ quan chức năng đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 3 đối tượng nêu trên, cùng 4 người tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan công an, Thám khai có nhờ Nguyễn Thị Kim Anh và Đào Trọng An mua 1 chỉ "ke" và 10 viên ma túy kẹo với giá 8,5 triệu đồng để tổ chức sinh nhật cho bạn gái là Đinh Thị P. Ngày 24-8, cả nhóm tụ tập tại một căn hộ chung cư mini trên đường Hàm Nghi nơi Thám và Phan Văn T. (trú tại tỉnh Nam Định) thuê trọ để tổ chức sinh nhật cho P. Sau khi ăn uống xong, Thám rủ cả nhóm vào phòng ngủ để chơi ma tuý.

Đến 14 giờ ngày 25-8, khi các đối tượng đang sử dụng bóng cười thì bị Công an phường Cầu Diễn bắt giữ cùng với số tang vật. Tiếp đó, Công an phường Cầu Diễn đã triệu tập Kim Anh và Đào Trọng An về trụ sở làm việc.