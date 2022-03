Ngày 24-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Minh (SN 1979) và Nguyễn Văn Đại (SN 1983) - cùng ngụ huyện Phú Tân - về hành vi "Cướp giật tài sản".

Đối tượng Nguyễn Hoàng Minh (áo tím) và Nguyễn Văn Đại

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, do không tiền tiêu xài nên Minh rủ Đại đi cướp giật tài sản của người đi đường thì Đại đồng ý. Khoảng 6 giờ ngày 2-3, Minh điều khiển xe máy chở Đại tìm những người đeo dây chuyền vàng để cướp giật.

Khi đến xã Phú Bình, huyện Phú Tân thì phát hiện bà Lê Ngọc Quyên (SN 1980) đang chạy xe máy chiều ngược lại, trên cổ đeo dây chuyền vàng, trọng lượng 2,7 chỉ nên Minh quay đầu xe lại rồi chạy lên áp sát xe bà Quyên để Đại giật sợi dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Phương tiện các đối tượng dùng để thực hiện hành vi phạm tội

Tài sản cướp được, Minh và Đại đem bán được 7 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài. Bà Quyên sau khi bị cướp tài sản đã trình báo cơ quan Công an. Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an huyện Phú Tân đã bắt giữ được Minh và Đại.



Tại cơ quan công an, Minh và Đại khai nhận cũng với thủ đoạn tương tự, cả 2 đã thực hiện trót lọt 3 vụ cướp giật dây chuyền vàng của người đi đường.