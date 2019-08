Chiều 6-8, Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đã khám nghiệm hiện trường vụ xe tải chở hàng lậu tông thẳng vào 2 xe quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Long An và truy bắt tài xế xe tải.

Hiện trường xe chở hàng lậu tông xe QLTT Ảnh: K.ĐỊNH

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều, QLTT huyện Bình Chánh (TP HCM) thông báo QLTT tỉnh Long An phối hợp đón lõng xe tải chở hàng lậu của một người tên Ý (biệt danh Ý Long An; có kho hàng ở huyện Tân Hưng - PV) chở hàng lậu từ Cửa khẩu Lâm Vồ. Xe này đang lưu thông trên đường cao tốc rẽ xuống thị trấn Bến Lức hướng khu vực gần Công ty Ching Luh về TP HCM.

Nhận được thông tin, QLTT tỉnh Long An đã bố trí 2 tổ công tác đón lõng tại 2 điểm xuống đường cao tốc tại TP Tân An và huyện Bến Lức. Đến 15 giờ, Đội QLTT số 4 tại huyện Bến Lức phát hiện xe tải lớn phủ bạt kín mang biển kiểm soát nói trên nên đeo bám.

Khi dừng đèn đỏ tại ngã tư Long Kim, thị trấn Bến Lức, tài xế xe tải chở hàng lậu phát hiện lực lượng QLTT nên lao thẳng vào 2 xe máy của cán bộ QLTT. Rất may, 3 cán bộ trong Đội QLTT kịp thời nhảy ra khỏi xe.

Xe QLTT Long An bị tông nát ( Ảnh: K. Định)

Tài xế tiếp tục điều khiển xe tải cuốn theo 1 xe máy của lực lượng QLTT và bỏ chạy khoảng 1 km. Người dân phát hiện truy đuổi, đồng bọn của tài xế xe tải đã dùng ôtô 7 chỗ chở người này tẩu thoát về hướng TP HCM.