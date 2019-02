TP HCM: 1 quản lý nhà hàng chết bất thường trong phòng trọ

07/02/2019 11:47

Sáng 7-2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang phối hợp với Công an quận Gò Vấp khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh N.H.A. (SN 1990, quê Vĩnh Long).



Phòng trọ, nơi anh A. cư ngụ



Theo thông tin ban đầu, khuya 6-2, hai nữ sinh viên sống cùng dãy trọ với anh A. trên đường Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, đi bỏ rác thì phát hiện mùi hôi thối từ phòng trọ của anh A.

Nhìn qua khe cửa sổ, nhân chứng thấy anh A. nằm trên nệm, có vết máu trên người nên báo công an. Nhận được tin báo, Công an quận Gò Vấp và Công an TP HCM đã phối hợp khám nghiệm hiện trường, tử thi và lấy lời khai nhân chứng.

Gia đình cho biết anh A. là quản lý một nhà hàng ở TP HCM và sống ở dãy trọ đã lâu.





Phạm Dũng