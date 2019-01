TP HCM: 13 người đang phê ma túy trong tiệm game bắn cá

30/01/2019 18:21

Chiều 30-1, Cơ quan CSĐT Công an quận Phú Nhuận, TP HCM cho biết đang lập hồ sơ xử lý 13 thanh niên có hành vi phê ma túy đá trong tiệm game bắn cá Lộc Lộc Phát trên địa bàn phường 7, quận Phú Nhuận.

Các thanh niên được phát hiện phê ma tuý và hung khí trong tiệm game bắn cá



Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 30-1, công an ập vào tiệm game bắn cá Lộc Lộc Phát để kiểm tra hành chính. Khi vào bên trong, công an phát hiện nhiều thanh niên đang phê ma tuý đá và thu giữ nhiều hung khí. Công an đã đưa 13 người về trụ sở làm việc.

Lực lượng công an cho biết chủ tiệm game bắn cá Lộc Lộc Phát là Đỗ Hoàng V. (SN 1982) và V. là người có liên quan đến một vụ hỗn chiến ở trung tâm TP HCM. Hiện V. không có mặt ở nơi cư trú. Vụ việc đang được Công an quận Phú Nhuận tiếp tục điều tra, làm rõ.

Phạm Dũng