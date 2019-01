TP HCM: Bắt 2 nghi can trong vụ truy sát 4 thanh niên ở Thủ Đức

14/01/2019 18:56

Chiều 14-1, Công an quận Thủ Đức, TP HCM vừa bắt 2 nghi can trong băng nhóm giang hồ truy sát 4 nam thanh niên nguy kịch trên địa bàn. "Nguyên nhân dẫn đến vụ truy sát ban đầu được xác định là do mâu thuẫn cá nhân" - Công an quận Thủ Đức thông tin.

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng

Bốn thanh niên bị thương gồm: Ngô Văn Đây (31 tuổi), Bùi Phương Linh (26 tuổi), Bùi Chí Linh (23 tuổi, là em ruột của Linh) và Võ Văn Tài (23 tuổi, cùng ngụ tỉnh Sóc Trăng).

Theo điều tra bước đầu, 4 nạn nhân và băng giang hồ từng xảy ra mâu thuẫn ở tỉnh Sóc Trăng. Mới đây, 2 nhóm rời quê lên TP HCM và tỉnh Bình Dương thuê phòng trọ sinh sống và làm việc.

Đêm 3-1, Chí Linh được Phương Linh gọi lên phòng trọ ở con hẻm 96 đường Lê Văn Chí (phường Linh Trung, quận Thủ Đức) để nhậu. Tại phòng trọ này, ngoài 2 anh em Linh còn có Đây và Tài.

Đến 20 giờ 30 phút, một nhóm đối tượng (khoảng 20 người) đi xe ô tô, xe máy mang theo hung khí tới nhà Phương Linh, xông vào đánh chém khiến 4 người gục tại chỗ. Gây án xong, các đối tượng lên xe tẩu thoát khỏi hiện trường. Bốn nạn nhân được người dân chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Tin - ảnh: SỸ HƯNG