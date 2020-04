Ngày 2-4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP HCM cho biết vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ 1 trong 2 nghi can dùng vật nghi giống súng thực hiện vụ cướp tài sản ở cửa hàng Bách Hóa Xanh (đường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP HCM).



Nguyễn Hữu Việt tại cơ quan công an

Nghi phạm bị bắt là Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, quê Quảng Ngãi). Đối tượng sa lưới khi đang lẩn trốn tại một rẫy thanh long trên địa bàn thuộc TT. Thuận Nam, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Hình ảnh 2 đối tượng dùng vật giống súng cướp tiền ở cửa hàng Bách Hóa Xanh (ảnh cắt từ clip)

Nguồn tin từ công an cho biết qua khám xét chỗ ở của nghi phạm thu giữ nhiều tang vật liên quan đến vụ cướp.

Hiện nghi phạm đang được di lý từ tỉnh Bình Thuận về Công an TP HCM lấy lời khai phục vụ quá trình điều tra.

Trước đó, lúc 21 giờ 55 phút ngày 27-3, khi các nhân viên cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn quận Tân Phú đang kiểm đếm tiền sau một ngày kinh doanh thì bất ngờ hai thanh niên từ ngoài ập vào.

Hai người này đã dùng súng uy hiếp các nhân viên đưa tiền đang kiểm đếm; đồng thời vào khu vực bán hàng để kéo các tủ tiền. Sau đó, cả hai nhanh chóng gom tiền cho vào túi xách.