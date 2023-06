Ngày 22-6, một nguồn tin cho biết VKSND quận 10 (TP HCM) đã phê chuẩn lệnh bắt tạm giam Nguyễn Minh Quang (SN 2005, ngụ quận Tân Bình) về hành vi "Cướp giật tài sản".

Nguyễn Minh Quang

Tại cơ quan công an, Nguyễn Minh Quang khai nhận đã cùng Trần Đức Tài (ngụ quận 8) gây án tại hẻm 252 Cao Thắng (quận 10) vào ngày 16-6.



Quang còn khai sau khi cùng Tài thực hiện vụ cướp giật ở quận 10 đã thực hiện một vụ khác ở huyện Bình Chánh.

Cụ thể, lúc 2 giờ ngày 17-6, Quang đã cùng Trần Công Khanh (SN 2004, ngụ quận 8) thực hiện một vụ cướp giật giỏ xách tại ngã ba đường 9A - đường số 1 KDC Trung Sơn, Bình Chánh.

Trần Công Khanh

Hiện Công an quận 10 đã bàn giao Trần Công Khanh cho Công an huyện Bình Chánh xử lý theo quy định. Công an quận 10 yêu cầu Trần Đức Tài ra đầu thú, hợp tác để hưởng khoan hồng của pháp luật.

Clip ghi lại vụ việc

Công an huyện Bình Chánh đề nghị bị hại vụ giật giỏ xách tại ngã ba đường 9A - đường số 1 KDC Trung Sơn, Bình Chánh vào lúc 2 giờ sáng 17-6 trình báo công an để làm rõ vụ việc.