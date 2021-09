Tối 26-9, Công an quận 7, TP HCM đang phồi hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TP phong toả một đoạn con hẻm 645 Trần Xuân Soạn, phường Tân Hưng, quận 7 để điều tra về vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân nghe tiếng la hét tại một căn nhà trong con hẻm trên đường Trần Xuân Soạn. Khi mọi người chạy đến thì phát hiện thi thể không nguyên vẹn nằm bên chuồng gà.

Nhận được tin báo, lực lượng công an có mặt tại hiện trường đưa nghi can về trụ sở làm việc. Một số người dân chứng kiến vụ việc cho hay nghi can có biểu hiện ngáo đá.

Trong chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn livestream hiện trường của vụ việc kinh hoàng trên và nhanh chóng chia sẻ rộng khắp. Phía lãnh đạo Công an quận 7 bước đầu xác nhận có vụ việc và đang trong quá trình điều tra.