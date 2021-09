Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM, thông tin về việc thực hiện quản lý, kiểm tra giấy đi đường theo chỉ đạo của UBND TP tại buổi họp báo định kỳ về công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn TP chiều 12-9.

Theo Thượng tá Lê Mạnh Hà, thời gian qua Công an TP đã cấp giấy đi đường và ban hành các văn bản hướng dẫn phù hợp trên từng giai đoạn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Đến nay, Công an TP đã lắp 109 điểm trạm kiểm soát với 116 thiết bị camera quét mã QR nhằm kiểm tra người đi đường.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM thông tin tại buổi họp báo

Từ 6-9 đến 11-9 tại 914 chốt, trạm kiểm soát, Công an TP đã kiểm tra 1.380.500 lượt phương tiện. Trong đó, số lượt ôtô là 282.666, xe khách là 5.308, xe tải là 330.174, xe máy là 765.252. Công an cũng kiểm tra 669.331 lượt người, trong đó có 434 người nước ngoài.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập 3.986 biên bản và xử phạt 6,8 tỉ đồng. Tỷ lệ vi phạm trên số lần kiểm tra khoảng 170 người thì có một người vi phạm. Lỗi chính là ra đường không có lý do chính đáng, chiếm tỷ lệ 99%.

Thượng tá Lê Mạnh Hà cho biết hiện Công an TP tăng ứng dụng công nghệ thông tin, quét mã QR để xử lý kịp thời vi phạm và sẽ lắp đặt thêm trong thời gian tới. Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý trong khu dân cư, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm quy định về làm giả giấy tờ.

Theo đó, ngày 11-9, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng với Võ Thành Phúc (52 tuổi, ngụ quận 7) và Trần Vũ Hàn Minh Nhật (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) về tội giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác theo điều 339 bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 12-9, VKSND quận Bình Thạnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố 2 bị can này.